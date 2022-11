Pagelle Milan-Atalanta Primavera 4-0: Scotti funambolo, Lazetic dominante

Ecco le pagelle di Milan-Atalanta, partita valida per l'11^ giornata del campionato Primavera. Scotti imprendibile, Lazetic killer

Renato Panno

Vittoria roboante del Milan Primavera, che archivia la pratica Atalanta con un secco 4-0 che non ammette repliche. Marko Lazetic grandissimo protagonista con una tripletta, il classe 2006 Filippo Scotti fa vedere qualità davvero importanti. Ecco le pagelle di Milan-Atalanta, partita valida per l'11^ giornata del campionato Primavera.

Difesa — Nava 5,5: nonostante l'Atalanta faccia una fatica immane a presentarsi dalle sue parti, il portiere rossonero mostra diverse incertezze nelle poche sortite offensive bergamasche.

Coubis 6,5: la fascia da capitano è in buonissime mani. Che sia da centrale o da terzino destro cambia poco: il numero 2 ha una personalità e una precisione di un'altra categoria. Non a caso si trova in orbita Prima Squadra da diverso tempo.

Centrocampo — Zeroli 6: partita molto ordinata in mezzo al campo. Peccato per quel gol non segnato nel primo tempo su assist pazzesco di Scotti.

Gala 5,5: non la sua miglior prestazione. Il numero 8 si vede poco e Abate, nel secondo tempo, lo sostituisce.

Attacco — Lazetic 8: tre gol e pallone portato a casa. Il serbo domina la difesa dell'Atalanta sotto tutti i punti di vista. Nel terzo gol c'è tutto: dribbling, fisicità e tiro potentissimo. Il classe 2004 ha decisamente imboccato la strada giusta

Scotti 7,5: la mossa a sorpresa di Abate non di dimostra una sorpresa. Scotti è sì un 2006, ma in campo fa vedere giocate proprie di chi non c'entra nulla con quelli della sua età. L'Atalanta non lo prende mai. Un giocatore da monitorare con attenzione. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>