Pagelle Lazio-Milan, i voti di Gazzetta: “Okafor voglia e testa”

Florenzi: "Serata di sorveglianza dalla A a Zaccagni: può attaccare meno del solito. Un po’ soffre e molto controlla ma rischia il pasticciaccio brutto con il passaggio a Maignan su cui la Lazio protesta". Voto 5,5.

Calabria: "Il cambio più scritto: dentro per Florenzi nel secondo tempo. Trova lo spicchio migliore della partita: il Milan con lui attacca e vince la partita". Voto 6.

Kjaer: "Vecino quasi gli segna davanti ma se la cava sempre, tiene in qualche modo Immobile sul grande rischio del secondo tempo e la voglia di lottare non manca. Chicca: grande apertura per Theo". Voto 6.

Gabbia: "Gabbia di nome e di fatto: Castellanos prigioniero (e cancellato in un uno contro uno). Salva in scivolata su una giocata di Guendouzi, fa un errore con la palla ma… allunga la buona serie". Voto 6,5.

Theo Hernández: "Partita bruttina, ma stavolta cancellate il sinistro: decide con la voglia di crederci. Il gol nasce da lui, non prende fallo, spinge e aziona Leao". Voto 6.

Adli: "Recuperi sì, ma anche tante, troppe palle perse. Vecchia questione: il confine tra giocata e rischio è sottile e lui a volte lo supera. Fuori quando Pioli decide di giocarsela con quattro attaccanti". Voto 5,5.

Okafor: "Noah, appassionato di figurine, trova una doppia: gol dalla panchina come a Udine. Oltre il gol, oltre l’occasione con Reijnders, prego guardare come è entrato: tanta voglia e testa giusta. Tra Slavia ed Empoli, una dall’inizio?". Voto 7.

Bennacer: "Pioli lo spinge su, come con l’Atalanta: mezzala offensiva. Come va? Mah, così così. Isma si dà da fare come sempre ma più volte è impreciso, gira a vuoto, non trova la giocata. Pioli cambia lui prima di Adli". Voto 5,5.

Reijnders: "Dentro con personalità. Cerca il pallone, va vicino a decidere con il tiro-cross per Okafor, prova a calciare in porta". Voto 6,5.

Pulisic: "Il migliore dei titolari, al netto delle polemiche sugli episodi da rosso. Sempre nella partita, lavora per due, rientra e calcia col sinistro. Il Milan per una serata è migliore a destra che a sinistra". Voto 6,5.

Loftus-Cheek: "Con Vecino è un mondialino dei mediomassimi: tackle dati e presi. Il resto è alti e bassi. Bene: un tiro al volo, una palla a Giroud. Male: un passaggio a Bennacer, un assist a… Immobile al 90’". Voto 6,5.

R. Leão: "La sua partita di alti e bassi fa notizia meno della pole di Verstappen. Non belligerante a lungo, preso un paio di volte alle spalle da Marusic, poi si attiva: il gol annullato e l’assist a Okafor". Voto 6.

Giroud: "La partita gli fa l’occhiolino tre volte ma Oli non coglie: gira alto di testa al 45’, spreca un bel pallone di Loftus-Cheek, si fa fermare da Gila prima del gol di Okafor. Qualcosa di buono? La presenza e una palla a Loftus". Voto 5,5.

Mister Pioli: "Non facile allenare dopo le frasi di Cardinale ma il Milan c'è e ha testa. Un difetto: propone pochissimo fino al primo rosso e a sinistra il Milan fatica. Un pregio: resta sempre in partita e nel finale, al netto dei rossi, la squadra ha più forza". Voto 6,5.

