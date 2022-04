Pagelle Juventus-Milan Primavera 4-1: bene Capone e Gala, disastro Bosisio

Pomeriggio da dimenticare per il Milan Primavera, che perde per 4-1 contro una grande Juventus. La svolta della partita, probabilmente, è arrivata dopo le due occasioni clamorose non sfruttare dai rossoneri e il conseguente raddoppio bianconero. Buona prestazione del numero 10 rossonero Andrea Capone e di Antonio Gala, mentre Marco Bosisio è il peggiore in campo. Nelle prossime schede le pagelle rossonere.