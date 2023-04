Pagelle Hajduk Spalato-Milan 3-1: disastro Coubis-Nsiala, Cuenca sfortunato

Ecco le pagelle dei rossoneri dopo il match della UEFA Youth League vinto dall'Hajduk Spalato contro il Milan con il risultato di 3-1

Niente finale di UEFA Youth League per il Milan primavera di Ignazio Abate. E' terminato 3-1 la semifinale contro l'Hajduk Spalato in favore della squadra croata grazie ai gol di Vrcic, Pukstas, Hrgovic e Zeroli. Ecco, di seguito, le pagelle dei rossoneri.

Nava 5.5: Tre gol sono tanti, anche se in due occasioni non ha grandissime colpe. Probabilmente le ha in occasione del momentaneo 2-0 con quell'uscita un po' a vuoto.

Casali 5.5: spinge bene il terzino destro e ripiega anche in difesa. Peccato non essere stato al posto giusto e al momento giusto in occasione del gol di Vrcic.

Coubis 4.5: errori che non ti aspetti dal capitano. Regala il pallone a Hrgovic per il 3-0 e, di fatto, anche l'accesso in finale ai croati. Partecipa anche alla confusione del momentaneo 2-0.

Nsiala 5: stava disputando un'ottima partita prima di farsi superare troppo facilmente da Brajkovic in occasione del gol del momentaneo 1-0.

Bozzolan 5.5: Partita più di gestione che di spinta.

Zeroli 6.5: Non si vede, ma si sente. Contrasta su ogni pallone e trova anche il gol del definitivo 3-1.

Eletu 6.5: Grande prestazione di Victor. Ruolo di regista interpretato nel modo giusto e spesso riesce a fermare gli avversari mettendo il fisico.

Stalmach 6: Partita di sostanza per il polacco che nella posizione di mezzala si spinge in avanti e reclama anche un rigore che probabilmente c'era.

Cuenca 6.5: Sfortunatissimo. Traversa nel primo tempo e un tiro salvato sulla linea. Le ha provate in ogni modo, la sorte non l'ha assistito.

El Hilali 5.5: Si vede poco e quando gli capita l'occasione per colpire non tira verso la porta come vorrebbe.

Sia 5: Non una grande giornata per il buon Diego che, di fatto, non si vede mai.

Traore 6.5: entra al 70esimo e fornisce l'assist per il gol di Zeroli. Sfiora anche la rete personale.

Alesi 6: ingresso in campo positivo. Si muove tanto, calcia verso la porta ma peccato per la precisione.

Longhi, Bartesaghi e Simic s.v.