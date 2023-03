Pagelle Fiorentina-Milan, i voti del CorSport: “Thiaw incerto”

Le pagelle di Fiorentina-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2022-2023. Voti e giudizi rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport'

Emiliano Guadagnoli

Le pagelle di Fiorentina-Milan 2-1, partita della 25^ giornata della Serie A 2022-2023. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Fiorentina-Milan 2-1, le pagelle rossonere del 'Corriere dello Sport' — Maignan: "Con i piedi solita disinvoltura, tra i pali la parata “vera” è su Bonaventura smorzando il tiro del centrocampista viola a botta sicura". Voto 6.

Kalulu: "Non sempre attento nella marcatura, non sempre preciso nei disimpegni". Voto 5.

Thiaw: "Molto più incerto rispetto al solito e il “manifesto” è quando controlla male un pallone non difficile ai venti metri e viene ammonito per fallo su Cabral che gli andava in porta su quell’errore". Voto 4,5.

Tomori: "Salva sulla linea il tiro di Bonaventura, poi vanifica tutto per così dire facendosi ingannare dalla finta di Ikoné e atterrando l’esterno francese in area di rigore". Voto 5,5.

Messias: "Latita negli inserimenti offensivi, “rischia” più dell’ammonizione (che prende) per un intervento su Biraghi". Voto 5. Saelemaekers: "Lucido nell’assist a Theo Hernandez".Voto 6.

Tonali: "Non si accende mai o quasi mai e il Milan non può che soffrire la mancanza di iniziative e contributi del suo uomo-faro in mezzo al campo". Voto 5.

Bennacer: "Grinta e gambe forti, però perde più di un duello in mezzo al campo soprattutto con Mandragora". Voto 5,5.

Theo Hernández: "Un tempo solo a preoccuparsi di Ikoné, nella ripresa quando il Milan va sotto diventa come al solito attaccante aggiunto. Ultimo ad arrendersi, segna un gol bellissimo". Voto6.

De Ketelaere: "Più che trequartista, fa il mediano, senza risultati, per marcare Amrabat". Voto 5.

Rebić: "Fa fatica a entrare in partita e perde un pallone che diventa un “assist” per Gonzalez. Gira quasi sempre al largo dell’area viola". Voto 4,5.

Giroud: "Sono suoi due tiri pericolosi (uno di piede e l’altro di testa) respinti da Terracciano". Voto 6.

Mister Pioli: " Milan non pervenuto nel primo tempo, cresce nella ripresa per rincorrere la Fiorentina, ma non è serata nel gioco di squadra e nelle giocate dei singoli". Voto 5. Fiorentina-Milan, male l’attacco: De Ketelaere spreca l’occasione

