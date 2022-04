Pagelle Empoli-Milan Primavera 3-1: Desplanches, ma che fai? Bene Coubis

L'esonero di Federico Giunti e il conseguente cambio in panchina è servito a poco: il primo Milan di Christian Terni perde 3-1 contro l'Empoli dopo essere passato in vantaggio grazie al gol di Antonio Gala. Il gol del momentaneo 2-1 scaturisce da un bruttissimo errore di Sebastiano Desplanches, poi manca il guizzo per agguantare il pareggio. Allora i toscani ne approfittano e la chiudono in contropiede. Nelle prossime schede le pagelle dei rossoneri!