Pagelle Empoli-Milan 1-3, i voti di ‘Tuttosport’: Tatarusanu non convince

Ecco le pagelle rossonere di Empoli-Milan, partita valida per l'8^ giornata di Serie A. Ciprian Tatarusanu non convince al suo esordio da vice Maignan, Fodé Ballo-Touré non fa rimpiangere Theo Hernandez.

Tatarusanu 5.5: Uscita da brividi con assist involontario per Henderson,. Attento su Bajrami in contropiede nella ripresa, non sulla punizione.

Calabria 6.5: Tampona, imposta e offre assist. Esce per un problema al flessore destro. Kalulu (39' pt) 6: Qualche appoggio sballato in fascia, meglio al centro.

Kjaer 6: Come con il Napoli, alterna contrasti feroci a interventi fuori tempo che costano il giallo. Fuori per guaio ai flessori. Dest (28' st) 6: Dinamico e subito nel match.

Tomori 6.5: Affidabile in chiusura, tosto nel contrasto. E nell'Inghilterra gli preferiscono Maguire.

Ballo-Touré 7: Prima da titolare, non fa rimpiangere Theo Hernandez. Chiude sul tiro a colpo sicuro di Haas e appoggia l'attacco, fino a un'imbucata per il 2-1 da ricordare.

Bennacer 6.5: Abile nell'intercettare le linee di passaggio, pronto a far girare palla. Nella ripresa fondamentale per contrare Bajrami in area.

Tonali 7: Presente in ogni situazione. Ci prova su punizione, ma Vicario devia in angolo. Furbo nell'assist su rimessa laterale a Leao.

Saelemaekers 6: Dinamico ma sbaglia malamente su invito di Leao al 21' pt. Fuori per distorsione al ginocchio sinistro. Krunic (33' pt) 6: Poco brillante fino all'assist di testa per Ballo-Touré.

De Ketelaere 6: Al 9' serve una palla da favola a Leao,. Ma non fa ancora la differenza. Brahim Diaz (28' st) 6: Ci prova su punizione, fuori di poco.

Leao 7: Ha la palla buona, Vicario è più bravo di lui. Poi c'è l'assist per Rebic, che ricambia per il 3-1.

Giroud 6: Manda in profondità i compagni di testa come di piede. Poco fortunato a livello personale: scheggia la traversa su punizione al 12' st. Rebic (28' st) 7: Entra e colpisce nel giro di 6', per poi lanciare Leao nel contropiede del 3-1.

Pioli 6.5: Vittoria di forza nel finale dopo aver sprecato tanto. Al Milan non manca il carattere e i cambi, nella sfortuna generale, danno una mano.