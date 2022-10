Pagelle Empoli-Milan 1-3, i voti di ‘Gazzetta’: Leao totale e maturo

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha stilato le pagelle rossonere relative a Empoli-Milan, partita valida per la 8^ giornata di Serie A. Il migliore, nemmeno a dirlo, è Rafael Leao. Il portoghese taglia in due il campo quando vuole e affonda i colpi del ko: mai visto così maturo e totale, voto 8. La 'Rosea' assegna 7 in pagella a Sandro Tonali, Ante Rebic e Fodé Ballo-Touré. Cuore, polmoni e furbizia sulla rimessa laterale per il primo, ritorno da sogno per il secondo e terzo gol in 146 minuti, gol del ribaltone, il primo con il Milan, per il terzo.