Pagelle Dinamo Zagabria-Milan, i voti di Tuttosport: super Theo e Leao

Le pagelle di Dinamo Zagabria-Milan 0-4, 5^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023. Voti e giudizi di 'Tuttosport'

Daniele Triolo

Le pagelle di Dinamo Zagabria-Milan 0-4, partita della 5^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Dinamo Zagabria-Milan 0-4, le pagelle di 'Tuttosport' — Tătărușanu: "Qualche uscita allegrotta, si allunga sulle conclusioni di Ivanušec". Voto 6,5.

Kalulu: "Pronto ad appoggiare l’attacco con cross mai banali: su uno di questo Giroud va di testa, impegnando Livaković". Voto 7.

Gabbia: "Decisivo di testa a liberare su contro-cross di Moharrami, con Tatarusanu fuori posizione. Apre la serata con un tuffo su punizione di Tonali: secondo gol da professionista, il primo nel Milan". Voto 7,5.

Kjær: "Ci prova con un sinistro al volo dopo 10’, Perić salva a portiere battuto. In difesa va di fisico e di anticipo". Voto 7.

Theo Hernández: "Meno arrembante del solito, cambia passo nella ripresa in maniera impetuosa: l’assist a CDK, l’azione che manda in confusione i croati sul raddoppio e altre iniziative in progressione". Voto 7. Dal 70' Ballo-Touré: "Non giudicabile". Senza voto.

Tonali: "Taglia le linee di passaggio, obbligando la Dinamo a cercare vie di fuga sulle fasce laterali. Pesca Gabbia in area per lo 0-1, si procura di mestiere il rigore". Voto 7.

Bennacer: "Furbo a trovare la punizione da cui nasce il vantaggio rossonero, a centrocampo non molla su un pallone che sia uno". Voto 7. Dal 70' Pobega: "Non giudicabile". Senza voto.

Rebić: "Alterna buone iniziative a una certa indolenza in fase difensiva. Perde il tempo del tiro in area al 27', poi regala quel colpo di tacco che libera Tonali in area per il rigore". Voto 7.

De Ketelaere: "Pioli gli dà nuovamente fiducia dall’inizio, entra poco nel gioco. Nel secondo tempo riesce a prendere un giallo nel giro di una decina di secondi e poco dopo viene chiuso da Perić in area. L’ammonizione, ma non solo, spinge Pioli a toglierlo". Voto 5,5. Dal 52' Krunić: "Sostiene l’attacco e, al tempo stesso, dà una mano a centrocampo. Sbaglia però un gol che ai più pareva facile". Voto 6.

Leão: "Qualche scavallata senza convinzione fino al 45’. Poi, nel secondo tempo, sale di giri palla al piede. Inganna la difesa nel dialogo (mancato) con Theo, festeggiando alla quinta partita la prima rete in Champions League, segue l’altra azione in velocità che provoca l’autogol di Ljubičić". Voto 7,5. Dal 70' Messias: "Non giudicabile". Senza voto.

Giroud: "Duella con Livaković di testa (due volte) e di piede. Calcia in totale sicurezza il rigore dello 0-3, sballa sul cross di Leão, ma alle sue spalle sbuca Ljubičić ...". Voto 7. Dall'81' Origi: "Non giudicabile". Senza voto.

Mister Pioli: "Il Milan disputa una partita perfetta sotto ogni aspetto: attento in fase difensiva, chirurgico quando c'è da colpire. E può affrontare il Salisburgo dall'alto". Voto 8.