Pagelle Dinamo Zagabria-Milan, i voti di Gazzetta: Tonali, gara totale

Le pagelle di Dinamo Zagabria-Milan 0-4, 5^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023. Voti e giudizi della Gazzetta dello Sport

Daniele Triolo

Le pagelle di Dinamo Zagabria-Milan 0-4, partita della 5^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Dinamo Zagabria-Milan 0-4, le pagelle de 'La Gazzetta dello Sport' — Tătărușanu: "La Dinamo manda pochi messaggi ma lui risponde a tono: due parate su Ivanušec e un paio di interventi quando la partita è ancora viva. Presente". Voto 6,5.

Kalulu: "Il Milan all’inizio a destra non ha le misure ma Pierre non va sott’acqua, tiene botta, regala a Giroud un bel cross. Pioli gli chiede di stare bloccato: perfetto". Voto 6,5.

Gabbia: "Un tuffo al cuore: segna lanciandosi in volo, poi si batte il petto. Attento dietro e fa le due cose più pesanti: salva su Moharrami e sblocca la partita". Voto 7,5.

Kjær: "L’inizio partita è quello che conta. E Kjær quasi segna, poi fa calciare Ivanušec ma respinge in zona rossa. Dato: con lui, il Milan prende pochissimi gol". Voto 6,5.

Theo Hernández: "Nel primo tempo è un po’ narcotizzato, poi cresce nettamente. Il meglio è la palla in corsa per De Ketelaere". Voto 6,5. Dal 70' Ballo-Touré: "Alla fine è tutto facile". Voto 6.

Tonali: "Personalità XL, tanta corsa e movimenti ad attaccare l’area. Fatti: una bella palla per Rebić, il cross dello 0-1, il rigore preso, un’altra bella palla per Giroud. Tonali totale". Voto 7,5.

Bennacer: "Bussa al club dei centrocampisti top in Europa: “C’è posto?”. Certo che c’è. Altra grande partita: recupera, chiude Oršić in contropiede, lancia. Uomo ovunque". Voto 7,5. Dal 70' Pobega: "Segna lo 0-5 su assist di Origi ma … non vale. Fuorigioco". Voto 6.

Rebić: "In Parlamento passa la fiducia, lui vota sempre a sinistra: fatica a destra, quando cambia fascia libera Krunić e quasi segna. Bonus: il tacco per Tonali". Voto 6,5.

De Ketelaere: "Proverbio croato: "Ognuno è fabbro della sua felicità". Ecco, CDK è in ansia, forse in crisi. Pare nascondersi, non cerca palla, ha una chance e tira male. Sorrida: è nel posto giusto". Voto 5. Dal 52' Krunić: "Entra quando la Dinamo è un caveau aperto: ha un’occasione gigante ma calcia male". Voto 6.

Leão: "Per cambiare, si iscrive ai 100 metri: sul gol, fa l’effetto di Jacobs lanciato. Aggiunge una palla per Giroud e la giocata dello 0-4. Sono due-tre cose, ma super …". Voto 7,5. Dal 70' Messias: "Entra sullo 0-4, quando il suo senso dell’equilibrio non serve. Una giocata per Giroud e poco altro". Voto 6.

Giroud: "Mister trasferta aggiunge Zagabria alla collezione. Un gol e almeno tre parate di Livaković che gli cancella il raddoppio". Voto 7. Dall'81' Origi: "Sta bene, si vede". Voto 6.

Mister Pioli: "Lo psicologo più che il tattico: la squadra risponde nella sera più importante. Azzarda con Rebic e CDK, non va benissimo ma corregge la rotta: partita finita dopo un’ora". Voto 8. Dinamo-Milan 0-4, le pagelle post-partita dei rossoneri >>>