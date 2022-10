Pagelle Chelsea-Milan 3-0, i voti di Gazzetta: Tomori, due errori gravi

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha stilato le pagelle di Chelsea-Milan , partita valida per la 3^ giornata del gruppo E di Champions League. Due sole sufficienze per i rossoneri, che hanno messo in campo una prestazione al di sotto delle aspettative. Si tratta di Rafael Leao e Pierre Kalulu . Il portoghese ha dimostrato di poter ambire a palcoscenici sempre più importanti. Il Milan è pericoloso solo quando lui accelera: Fofana, James e Chalobah possono poco quando accende la moto d'acqua. Il francese ha dimostrato di essere forte anche a livelli superiori: la chiusura su Sterling è un capolavoro. Sul gol del 3-0, però, è lui a perdere la palla.

A questo punto parte la sfila di 5,5, 5, ma anche 4,5. Secondo la 'Rosea' il peggiore in campo è Fikayo Tomori. L'inglese commette due errori gravi, non i primi della stagione: offre a Sterling una grande occasione e si perde Aubameyang sul gol del 2-0. La personalità c'è, ma senza attenzione conta poco. Stesso voto anche per Charles De Ketelaere, piatto e tenero come un grissino. Doppio 5 per gli esterni di difesa Sergino Dest e Fodè Ballo-Touré, 5,5 per la coppia di mediani Tonali-Bennacer. Stesso voto anche per Olivier Giroud e Ante Rebic: la serata per gli attaccanti è stata ancora più dura. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>