Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite pagelle milan Pagelle amichevole Chelsea-Milan 4-1, i voti di Tuttosport: Fofana, gol e polmoni

PAGELLE MILAN

Pagelle amichevole Chelsea-Milan 4-1, i voti di Tuttosport: Fofana, gol e polmoni

Pagelle Tuttosport AC Milan Serie A Champions League Coppa Italia
Chelsea-Milan, ultima amichevole della pre-season rossonera, si è conclusa per 4-1 in favore dei Blues. Ecco le pagelle di Tuttosport
Redazione PM

Il Milan a Stamford Bridge ha vissuto un pomeriggio complicato. Il Chelsea di Enzo Maresca ha subito messo in chiaro le cose con 2 gol nei primi 8 minuti. Poi, l'espulsione di Coubis al 18' ha complicato ulteriormente la situazione. Nonostante l'inferiorità numerica, però, i rossoneri hanno tenuto bene il campo e hanno evitato un passivo troppo pesante. Di seguito, si riportano le pagelle di Tuttosport.

Amichevole Chelsea-Milan 4-1, le pagelle di Tuttosport

—  

Iniziando dalla difesa, bisogna partire da Coubis. Il giovane difensore del Milan Futuro ha vissuto un pomeriggio da incubo. L'autogol e l'espulsione gli costano il 4 in pagella. A fianco a lui, Tomori prende 5 e Terracciano 5.5. L'ex Chelsea si è perso Joao Pedro sul gol del 2-0 ed è in ritardo sull'ultima rete di Delap. Terracciano è andato spesso in difficoltà in una posizione non sua. Poco da dire su Maignan (6), non colpevole sui gol: qualche buon intervento da segnalare su Estevao ed Enzo Fernandez.

LEGGI ANCHE

Sufficienza per Musah (6) che si è dato molto da fare, sacrificandosi anche come terzino destro. È stato però ingenuo nella circostanza del rigore causato. Sulla fascia opposta ha faticato molto Bartesaghi, al quale viene assegnato un 5.5. Al centro del campo Ricci non è stato autore di una buona prestazione (5), mentre Fofana viene considerato il migliore dei suoi, al pari di Leao (6.5 per entrambi). La prestazione del francese viene descritta così: "Oltre a un gol (quasi due, visto che ci era già andato vicino con Bartesaghi) corre senza sosta per 90 minuti". Leao, invece, è stato il più vivace in fase offensiva e ha tenuto su la squadra con orgoglio.

Dietro al portoghese agivano Loftus-Cheek (5.5) e Saelemaekers (6). Il primo non ha dato un grande apporto, a parte per qualche sgroppata in avanti. Il secondo ha cercato di combinare più volte con il numero 10 e si è reso pericoloso in qualche circostanza. Suo l'assist per la rete di Fofana.

Le pagelle di Allegri e Modric

—  

A mister Allegri viene assegnato un 5.5. Ecco il relativo commento: "Forse scegliere di giocarsi la difesa più esperta contro il Leeds è stato da ottimisti: il Milan ieri per larghi tratti ha sofferto troppo".

LEGGI ANCHE: Tzolis: “Jashari al Milan può spostare gli equilibri, lo vedo come Xhaka” | ESCLUSIVA PM >>>

Da ultimo, è bene menzionare Luka Modric, all'esordio in maglia Milan. Il croato prende 6 in pagella. Per lui si è trattato di un test utile principalmente per migliorare la condizione fisica e mettere minuti nelle gambe. Nessun voto per Dutu, Eletu e Sia.

Leggi i
commenti
Partite: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA