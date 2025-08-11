Pagelle amichevole Chelsea-Milan 4-1, i voti di Tuttosport: Fofana, gol e polmoni

Sufficienza per Musah (6) che si è dato molto da fare, sacrificandosi anche come terzino destro. È stato però ingenuo nella circostanza del rigore causato. Sulla fascia opposta ha faticato molto Bartesaghi, al quale viene assegnato un 5.5. Al centro del campo Ricci non è stato autore di una buona prestazione (5), mentre Fofana viene considerato il migliore dei suoi, al pari di Leao (6.5 per entrambi). La prestazione del francese viene descritta così: "Oltre a un gol (quasi due, visto che ci era già andato vicino con Bartesaghi) corre senza sosta per 90 minuti". Leao, invece, è stato il più vivace in fase offensiva e ha tenuto su la squadra con orgoglio.

Dietro al portoghese agivano Loftus-Cheek (5.5) e Saelemaekers (6). Il primo non ha dato un grande apporto, a parte per qualche sgroppata in avanti. Il secondo ha cercato di combinare più volte con il numero 10 e si è reso pericoloso in qualche circostanza. Suo l'assist per la rete di Fofana.

Le pagelle di Allegri e Modric — A mister Allegri viene assegnato un 5.5. Ecco il relativo commento: "Forse scegliere di giocarsi la difesa più esperta contro il Leeds è stato da ottimisti: il Milan ieri per larghi tratti ha sofferto troppo".

Da ultimo, è bene menzionare Luka Modric, all'esordio in maglia Milan. Il croato prende 6 in pagella. Per lui si è trattato di un test utile principalmente per migliorare la condizione fisica e mettere minuti nelle gambe. Nessun voto per Dutu, Eletu e Sia.