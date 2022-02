Milan-Udinese, pagelle Kessie: quotidiani in totale disaccordo / News

Milan-Udinese di Serie A ha visto un Franck Kessie quasi sufficiente e completamente bocciato? I quotidiani di oggi sono in disaccordo

Un'altra prestazione da dimenticare per un Milan reduce dal deludente pareggio contro la Salernitana. Contro l'Udinese il copione è praticamente uguale, ma l'errore dell'arbitro Marchetti e del Var risulta comunque decisivo. Come detto, però, i calciatori non hanno messo in campo la giusta attenzione, cattiveria e qualità tecnica per portare a casa il risultato. Tra i peggiori in campo non può che esserci Franck Kessie, un giocatore che ha già lasciato metaforicamente il Milan prima di farlo concretamente a giugno. La sufficienza per lui è una chimera, ma quel che stupisce è la differenza di voti concessi all'ivoriano dai principali quotidiani sportivi.