Milan-Lemine Almenno 3-0: commento e pagelle del match amichevole

Buona la prima per il Milan che ha affrontato questo pomeriggio i dilettanti del Lemine Almenno. Il primo test amichevole della stagione 2022-2023 è durato un'ora, con la partita che è stata divisa in tre tempi da 20 minuti ciascuno. Il match è terminato 3-0 in favore dei rossoneri grazie ai gol di Messias, Rebic e Gabbia, tutte e tre segnati durante la prima frazione di gioco. Dal secondo tempo in poi Stefano Pioli ha dato spazio anche ai tanti giovani presenti in rosa, finendo di fatto il match con tutta la squadra primavera eccezion fatta per Gabbia e Maldini. Un buon test che è servito più che altro per mettere minuti nelle gambe. Il Milan scenderà nuovamente in campo sabato 16 contro i tedeschi del Colonia.