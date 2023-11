Lecce-Milan, le pagelle di Chukwueze: bocciature per l’esterno

Milan, Chukwueze non sufficiente

Per Chukwueze non arrivano voti buoni, anzi. Solo bocciature: Tuttosport non va oltre il 5: "Non una partita esaltante, la sua, però con Dorgu è stata una bella lotta". Dello stesso voto La Gazzetta dello Sport: "Okafor non è Leao e Chukwueze fa rimpiangere il miglior Pulisic. Ordinaria amministrazione, diversi errori nei cross". Infine Il Corriere dello Sport ceh gli dà mezzo voto in più: "Nel primo tempo una costante spina nel fianco per la difesa leccese, apre gli spazi per l’inserimento di Reijnders. Nella ripresa calo drastico". Solo bocciature per Chukwueze che non ha sfruttato un'altra occasione con il Milan.