Lazio-Milan 1-2, le pagelle di Brahim Diaz: “Ha esaurito i giga” | News

Non una grande partita quella di Brahim Diaz disputata ieri nel match tra Lazio e Milan: ecco le pagelle dei principali quotidiani sportivi

Enrico Ianuario

Grande vittoria del Milan conquistata in extremis, ieri sera, contro la Lazio. I rossoneri raggiungono il secondo successo consecutivo in campionato dopo aver vinto nel precedente turno contro il Genoa. Tre punti conquistati meritatamente, arrivati grazie ai gol di Olivier Giroud e Sandro Tonali, i quali hanno ribaltato l'iniziale svantaggio firmato da Ciro Immobile. Nonostante la vittoria, non ha brillato Brahim Diaz. Il 'folletto andaluso' è ormai a secco di gol dal match di andata contro lo Spezia, ma già da un paio di settimane continua a far fatica nell'offrire delle buone prestazioni. Ecco, di seguito, i voti in pagella di Brahim Diaz assegnati dai principali quotidiani sportivi italiani.

Per 'La Gazzetta dello Sport', 'Pioli sperava che spaccasse il match, invece spacca in due il centrocampo: tra mediana e attacco manca sempre la connessione perché Brahim ha esaurito i giga. Voto: 5'. Pesante la valutazione della 'rosea', non si può dire lo stesso della valutazione del 'Corriere dello Sport': "Anguillesco nei movimenti, ha preso una miriade di falli. Ma gli è sempre mancato il passaggio illuminante. Voto: 6".

Conclude 'Tuttosport', con il quotidiano torinese che si trova in una via di mezzo tra la valutazione della 'Gazzetta' e quella del 'CorSport': "Non è sufficientemente incisivo per giustificare tutte le volte in cui viene sovrastato fisicamente. Voto: 5.5". Nonostante il Milan sia apparso nuovamente bello e convincente, Stefano Pioli dovrà ritrovare la miglior versione di Brahim Diaz in questo finale di stagione. Attacco, il Milan sogna due bomber di grido: le ultime news di mercato >>>

