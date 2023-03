Italia-Inghilterra, i voti di Tonali: “Deve essere un titolare”

L'Italia perde in casa la prima partita valida per le qualificazioni ad Euro2024. Per Tonali, contro l'Inghilterra, spazio nella ripresa

Emiliano Guadagnoli

L'Italia riparte con le partite che contano. La Nazionale guidata da Roberto Mancini incassa una sconfitta pesante. Nella prima gara valida per le qualificazioni ad Euro2024, gli Azzurri perdono per 1-2 contro l'Inghilterra, per colpa di una prestazione nel primo tempo davvero brutta. Sandro Tonali, centrocampista del Milan, è entrato nella ripresa della gara al posto di un Jorginho spento. Ecco i voti del mediano dati dai giornali sportivi italiani.

Le pagelle di Tonali — La Gazzetta dello Sport lo esalta con un buonissimo voto. 6,5 la valutazione della rosea. Questa la spiegazione: "Tonali in panchina non si capisce. Dà il triplo di spinta, energia e costruzione. Dà profondità, recupera palloni. Oggi deve essere un titolare". Tuttosport gli dà un 6. Il quotidiano torinese si limita col commento: "Anche lui entra bene". 6 invece per il Corriere dello Sport: "Freschezza ne ha (ovviamente) e pure qualità. Non a caso, l'Italia sembra, anzi è, assai diversa. Mancini gli chiede varie cose, l'asseconda con il dinamismo e pure con la necessaria personalità".