Genoa-Milan 0-3, le pagelle di Gazzetta: Diaz torna quello di fine estate

Ecco le pagelle stilate da 'La Gazzetta dello Sport' dopo Genoa-Milan. Brahim Diaz ai suoi livelli, Mike Maignan risorsa importante

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha stilato le pagelle relative a Genoa-Milan, gara valida per la 15^ giornata di Serie A. Una serata praticamente perfetta in cui nessuno merita un voto al di sotto del 6. Il migliore è Junior Messias (7,5), che si è fatto attendere, ma adesso incide. Ha la grande capacità di non sprecare occasioni, qualità fondamentale in una squadra giovane. Mezzo voto in meno per Mike Maignan, Sandro Tonali e Brahim Diaz. Il portiere francese non si fa sorprendere da Hernani e Portanova: stilisticamente non è perfetto, ma sa far ripartire l'azione con i piedi come pochi. Il numero 8 mette in campo la solita partita aggressiva e lucida, mentre lo spagnolo sembra finalmente tornato quello pre-Covid. Presto per dire di aver ritrovato il numero 10, ma gli indizi ci sono.