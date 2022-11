Francia-Danimarca, le pagelle di Giroud: “È visibilmente stanco”

Le pagelle di Olivier Giroud dopo Francia-Danimarca, partita valida per il girone D dei Mondiali in Qatar. Oli lotta, ma è stanco

Dalla gloria per la doppietta contro l'Australia, alla prestazione insufficiente contro la Danimarca. Olivier Giroud non riesce a ripetersi e lascia la scena al collega Kylian Mbappé. L'attaccante del Milan lotta con la solita determinazione, ma perde il duello aereo con i difensori danesi. I principali quotidiani sportivi, oggi in edicola, non risparmiano il classe 1986, attribuendo voti che non arrivano alla sufficienza.