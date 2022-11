Francia-Australia, le pagelle di Theo Hernandez: “Nato col goniometro”

Le pagelle di Theo Hernandez

'La Gazzetta dello Sport', come il 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport', hanno assegnato a Theo un bel 7 in pagella. In particolare la 'Rosea' costruisce un bellissimo elogio al giocatore 'Nato col goniometro: crossatore devastante. La palla per Giroud è uno spettacolo, quella per la rovesciata di Giroud ancora meglio. Nuovo divieto in Qatar: vietato tenerlo fuori'.