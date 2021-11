Fiorentina-Milan 4-3, i voti di Gazzetta: Gabbia ingenuo e spaesato

Ecco i voti dei calciatori rossoneri dopo Fiorentina-Milan secondo 'La Gazzetta dello Sport'. Gabbia e Tatarusanu i peggiori

La redazione de 'La Gazzetta dello Sport' ha stilato le pagelle dei rossoneri in merito alla sconfitta del Milan contro la Fiorentina. Si parte dai peggiori in campo che sono, senza dubbio, Ciprian Tatarusanu e Matteo Gabbia. L'errore combinato in occasione del primo gol viola è troppo grave e mette subito la partita in salita. Il difensore rossonero, come se non bastasse, si fa scappare Dusan Vlahovic, che lo aggira e mette in porta il gol del momentaneo 3-0. Il voto è 4,5. Mezzo voto in più per Theo Hernandez, che serve un ottimo assist a Zlatan Ibrahimović, ma poi pasticcia nel finale e spegne definitivamente le speranze del Diavolo.