Derby Inter-Milan 1-2, pagelle ‘CorSport’: Maignan decisivo, Theo in affanno

Ecco le pagelle del derby Inter-Milan secondo il 'Corriere dello Sport'. Mike Maignan miracoloso, Franck Kessie non c'è

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha stilato le pagelle del derby Inter-Milan. Il migliore in campo non può che essere Olivier Giroud (8), implacabile a San Siro. In tre minuti decide la partita e non fa rimpiangere Zlatan Ibrahimović. Voto 7,5 per Mike Maignan, decisivo con le sue parate nel primo tempo Se il Milan vince il derby è perché lui lo tiene in corsa nel momento più difficile. Un gradino sotto Sandro Tonali (7), che in mezzo al campo contrasta, conclude in modo pericoloso mette il piede nell'azione dell'1-1 e gioca con il piglio del leader. Un bel 6,5 per Brahim Diaz, che cambia la partita da subentrato al posto di un Franck Kessie che non c'è (5).