Bosnia-Italia, le pagelle di Donnarumma: “Concentrato come un robot”

Ultime Notizie Milan News: la prestazione di Donnarumma

MILAN NEWS – Tutti i quotidiani sportivi, in edicola questa mattina, si concentrano ovviamente sulla bella vittoria dell’Italia contro la Bosnia. Gli azzurri hanno vinto 2-0 (reti di Berardi e Belotti), conquistando così l’accesso alle final four di Europa League. Tra i protagonisti Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, autore di una grande parata su Prevljak.

La Gazzetta dello Sport gli ha dato 7 con questa motivazione: “Potrebbe concedersi una briscola, con l’Italia che tiene lontani i bosniaci e lo lascia molto tranquillo. Ma poi è concentrato come un robot quando Prevljak prende la mira. Lui c’è”. Mezzo voto in meno per il Corriere dello Sport e Tuttosport. Calciomercato Milan: Maldini su un grande talento portoghese. VAI ALLA NOTIZIA>>>