Atletico-Millan 0-1, le pagelle del ‘CorSport’: Kjaer non sbaglia nulla

Ecco le pagelle di Atletico Madrid-Milan secondo il 'Corriere dello Sport'. Simon Kjaer non sbaglia nulla, notte magica per Junior Messias

Renato Panno

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha stilato le pagelle dopo Atletico Madrid-Milan. Voti eccellenti per tutti gli interpreti rossoneri, a parte Olivier Giroud (5), che 'fa da punto di riferimento più per i difensori di Simeone che per i suoi compagni di squadra'. Il migliore in assoluto è Junior Messias (8), che prima confezione un assist al bacio per Tiemoué Bakayoko, poi firma di testa un gol che è un tesoro.

Voto 7 per un Simon Kjaer monumentale che non sbaglia nemmeno una virgola. Stesso voto anche per Ciprian Tatarusanu, che compie. un miracolo (inutile) su De Paul, ma fa buona guardia per il resto della partita. La sfilza di 7 continua con Alessio Romagnoli, Theo Hernandez, Franck Kessie e Alexis Saelemaekers.

Voto 6,5 per Sandro Tonali, che evidenzia geometrie e lucidità, per Pierre Kalulu, bravo in entrambe le fasi, ma anche per Zlatan Ibrahimović, Alessandro Florenzi e Brahim Diaz. Voto 6 per Ismael Bennacer. Le news più importanti della mattina: c'è la data per la firma di Pioli. Mercato, duello con la Juventus.