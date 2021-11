Atletico-Milan 0-1, le pagelle di Gazzetta: Tonali-Kessie perfetti

Ecco le pagelle di Atlético Madrid-Milan secondo 'La Gazzetta dello Sport': Tonali e Kessie comandano, lampi di Brahim Diaz

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha stilato le pagelle dopo la partita di Champions League tra Atlético Madrid e Milan. Nessuna insufficienza per i rossoneri, bravissimi a dominare una delle migliori squadre d'Europa a casa loro. Il migliore è Franck Kessie (7,5), decisivo con l'assist perfetto per la testa di Junior Messias e per la prestazione totale in mezzo al campo. Stesso voto anche per Stefano Pioli, il vero artefice di questa impresa, e per Junior Messias, che dà il là alla sua avventura in rossonero con un gol che pesa come un macigno.