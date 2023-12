Atalanta-Milan, i voti di De Ketelaere: errori, ma nella ripresa cambia passo

Il Diavolo cade e perde malamente contro l'Atalanta. Molti occhi dei tifosi del Milan, oltre che sulla propria squadra, erano fissi su Charles De Ketelaere. Ex della partita e ancora di proprietà dei rossoneri, in quanto in prestito all'Atalanta. L'attaccante belga ha giocato una buona partita, macchiata da due errori molto importanti sotto porta. Ovviamente, anche i maggiori quotidiani sportivi hanno commentato e dato voti alla prestazione di CDK. Ecco le pagelle di De Ketelaere.