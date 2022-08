Amichevole Vicenza-Milan 1-6: le pagelle dei rossoneri della Gazzetta

Le pagelle de 'La Gazzetta dello Sport' per le partite del Milan in Serie A, Champions League e Coppa Italia | AC Milan News

Una grande vittoria in amichevole, seppur contro una squadra di Serie C come il Vicenza, ottenuta ieri dal Milan. All'iniziale svantaggio firmato Rolfini, i rossoneri non solo hanno rimontato ma hanno anche dilagato vincendo per 6-1. Le reti della squadra di Stefano Pioli portano le firme di Leao, Messias, Rebic (autore di una doppietta), un autogol di Delmonte propiziato da Theo Hernandez e Fikayo Tomori. Nelle prossime schede, le pagelle dei calciatori del Milan de 'La Gazzetta dello Sport'