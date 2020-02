Milan, Pioli deve risolvere un problema che si è visto anche ieri

NEWS MILAN – Come viene evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli sulla panchina del Milan ha vissuto alti e bassi, ma una cosa è certa: al di là dei punti in classifica si vede da qualche tempo una squadra diversa, che ha una precisa identità tecnica e tattica.

Resta però da risolvere un problema, che si è evidenziato anche nella partita di ieri sera contro il Torino. Dopo un ottimo primo tempo, il Milan è calato nella seconda frazione di gioco, così come è successo contro l’Inter. L’atteggiamento aggressivo è durato per circa 50-55 minuti. E’ importante dunque aumentare l’autonomia della squadra, visto che poi si rischia di andare in grossa difficoltà, soprattutto quando non riesce a chiudere in anticipo la gara. Intanto Rebic continua a sbalordire tutti. Ecco i suoi numeri, continua a leggere >>>

