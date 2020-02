Milan, Rebic nel 2020 ha segnato la metà dei gol rossoneri

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, esalta Ante Rebic, autentico trascinatore del Milan insieme a Zlatan Ibrahimovic. I numeri in questo 2020 del croato sono strepitosi: dall’inizio dell’anno, Ante ha realizzato il cinquanta per cento delle reti del Milan in campionato, cinque su dieci, più una in coppa Italia.

Non ci sono però solo le reti, ma anche e soprattutto il lavoro per la squadra: Rebic in partita fa i chilometri, tanto è vero che spesso si trova nella posizione di terzino. Per attitudine al sacrifico ricorda Mario Mandzukic, croato che ha fatto grandi cose con la maglia della Juventus. Intanto Daniele Adani esprime un giudizio molto chiaro su Stefano Pioli, continua a leggere >>>

