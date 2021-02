Sampdoria-Milan Primavera 0-0: mancata espulsione per i blucerchiati / LIVE NEWS

Sampdoria-Milan Primavera, il live della gara

Amici di Pianetamilan.it, benvenuti al Centro Sportivo Mugnaini. Alle 10:30 è in programma Sampdoria-Milan Primavera, gara valida per la 11^ giornata di campionato Primavera 1. A sfidarsi le due formazioni di Tufano e di Giunti. Segui con noi il live testuale di Sampdoria-Milan, con tutte le azioni più importanti del match.

Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:

SAMPDORIA: Saio, Aquino, Obert, Yepes, Angileri, Giordano, Ercolano, Siatounis, Prelec, Brantan, Di Stefano. A disp.: Zovko, Napoli, Francofonte, Marrale, Paoletti, Sepe, Krawczyk, Somma, Yayi Mpie, Pedicillo, Harmansen, Gaggero. All. Tufano

MILAN: Moleri, Grassi, Michelis, Obaretin; Bright, Frigerio, Mionic, Kerkez; Nasti, Olzer, El Hilali. A disp.: Pseftis, Oddi, Pobi, Fili, Brambilla, Cretti, Saco, Di Gesù, Robotti, Roback, Desplanches, Tonin. All. Giunti

+++ SAMPDORIA-MILAN: IL LIVE DELLA PARTITA DELLA PRIMAVERA ROSSONERA +++

Le squadre sono in campo. A breve il fischio d’inizio!

1′– Partita iniziata!

3′ – Grande occasione per il Milan!! Kerkez in posizione avanzata serve in caduta El Hilali, che però di sinistro non inquadra la porta a tu per tu con Saio.

8′ – Ci prova ancora El Hilali, che rientra sul destro e prova la conclusione al giro sul palo lontano: palla fuori di qualche metro.

10′ – Si affaccia in avanti anche la Sampdoria. Buona azione personale di Di Stefano che dal limite conclude alto.

11′ – Possibile episodio di svolta per il match. Nasti si invola verso la porta e viene fermato da Angileri con un fallo da dietro. L’arbitro non fischia quella che poteva essere espulsione diretta per chiara occasione da gol.

18′ – Il Milan rimane aggressivo e pressa con continuità nella metà campo avversaria.

