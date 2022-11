Tunisia-Francia, le formazioni ufficiali: Theo Hernandez e Giroud in panchina

Le formazioni ufficiali di Tunisia-Francia, partita valida per la 3^ giornata del gruppo D dei Mondiali in Qatar. Theo e Giroud in panchina

Ecco le formazioni ufficiali di Tunisia-Francia, partita valida per la 3^ giornata del gruppo D dei Mondiali in Qatar. Turnover massiccio per Didier Deschamps, che lascia in panchina gente come i milanisti Theo Hernandez e Olivier Giroud, ma anche Kylian Mbappé e Antoine Griezmann.