Shakhtar Donetsk-Inter, Calhanoglu in panchina: le formazioni ufficiali

Calhanoglu solo in panchina nel match dell'Inter in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Solo panchina per Hakan Calhanoglu stasera, nel match di Champions League che l'Inter giocherà contro lo Shakhtar Donetsk. Il turco classe 1994, che in estate ha deciso di lasciare il Milan a costo zero per cambiare sponda di Milano, ha deluso in tutte le ultime partite giocate, tranne quella d'esordio. Simone Inzaghi ha così deciso di schierare addirittura Matias Vecino al suo posto. L'uruguaiano classe 1991 era finito fuori dalle rotazioni, ma le prestazioni negative di Calhanoglu l'hanno rilanciato, anche perché è stato bravo a sfruttare i pochi minuti in cui è sceso in campo. Insomma, per Calhanoglu di certo non l'avvio di stagione che si aspettava. Queste le formazioni ufficiali del match.