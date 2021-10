Sassuolo-Venezia, formazioni ufficiali: Caldara, terza panchina consecutiva

Ecco le formazioni ufficiali di Sassuolo-Venezia, partita valida per la 9^ giornata di Serie A. Mattia Caldara ancora in panchina

Tra pochi minuti Sassuolo e Venezia scenderanno in campo nel match valido per la 9^ giornata di Serie A. Da notare, nelle scelte di Paolo Zanetti, la terza panchina consecutiva per Mattia Caldara. Il difensore, ancora di proprietà del Milan, è stato ormai scavalcato da Michael Svoboda nelle gerarchie difensive. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre.