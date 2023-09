Roma-Milan, le formazioni ufficiali: tutto confermato per Pioli

ROMA (3-5-2): Rui Patrício; Mancini, Smalling, Llorente; Çelik, Cristante, Paredes, Aouar, Zalewski; El Shaarawy, Belotti. A disp .: Boer, Svilar; Karsdorp, Kristensen, N'Dicka, Spinazzola; Bove, Pagano, Pellegrini, Pisilli; Lukaku. All. : Mourinho.

MILAN (4-3-3) : Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafa Leao. A disp. : Sportiello, Mirante, Kalulu, Kjaer, Florenzi, Pellegrino, Pobega, Adli, Musah, Chukwueze, Okafor, Luka Romero. All . Stefano Pioli

