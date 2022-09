Roma-Milan Femminile, le formazioni ufficiali: l’ex Giacinti dal 1′

Le formazioni ufficiali di Roma-Milan, partita valida per la 2^ giornata della Serie A Femminile. Le rossonere si schierano con il solito 3-4-3, con Martina Piemonte come riferimento offensivo. Panchina per Kosovare Asllani. La grande ex Valentina Giacinti guida l'attacco giallorosso. Ecco le formazioni di Alessandro Spugna e Maurizio Ganz.