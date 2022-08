Milan-Udinese, le formazioni ufficiali: Messias e Brahim con Rebic

Le formazioni ufficiali di Milan-Udinese, partita della 1^ giornata della Serie A 2022-2023. Così in campo le due squadre a 'San Siro'!

Sono da poco ufficiali le formazioni con cui scenderanno in campo Milan e Udinese per la 1^ giornata della Serie A 2022-2023. Vediamo insieme, dunque, le scelte dei due tecnici, Stefano Pioli e Andrea Sottil, per la partita delle ore 18:30 a 'San Siro'!