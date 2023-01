Milan-Inter, le formazioni ufficiali: Pioli cambia difesa e trequarti

Le formazioni ufficiali di Milan-Inter, finale della Supercoppa Italiana in programma a Riyad. Le scelte di Stefano Pioli e Simone Inzaghi

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Inter , finale della Supercoppa Italiana in programma alle 20:00 ora italiana al 'King Fahd International Stadium' di Riyad ( Arabia Saudita ). Vediamo insieme, dunque, le scelte definitive dei due tecnici, Stefano Pioli e Simone Inzaghi , per questo derby di Milano che vale un trofeo.

INTER (3-5-2): Onana; Škriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Džeko, Lautaro Martínez. A disposizione: Brazão, Cordaz, Handanović, D'Ambrosio, de Vrij, Bellanova, Dumfries, Zanotti, Gosens, Asllani, Brozović, Gagliardini, V. Carboni, J. Correa, Lukaku. Allenatore: S. Inzaghi. Ecco come e dove vedere Milan-Inter in tv o in diretta streaming >>>