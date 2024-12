Milan-Genoa, formazioni ufficiali: Liberali al debutto. Theo in panchina

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Genoa, partita della 16^ giornata della Serie A 2024-2025 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Paulo Fonseca e Patrick Vieira. Fonseca sorprende ancora una volta: panchina per Theo Hernandez. Al suo posto spazio al giovane Alex Jimenez. Non solo: con Musah e Loftus-Cheek out per infortunio, spazio anche a Mattia Liberali, altro giocatore del Milan Futuro.