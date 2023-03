Malta-Italia, le formazioni ufficiali: Mancini sceglie Retegui, c’è Tonali

Alle ore 20:45 di domenica 26 marzo, nella cornice del Ta' Qali Stadium, andrà in scena il match tra Malta e Italia, valido per le qualificazioni ad Euro 2024. In occasione della sfida il Commissario Tecnico Roberto Mancini ha deciso di puntare sull'ex Milan Gianluigi Donnarumma tra i pali, con Giovanni Di Lorenzo, Matteo Scalvini, Alessio Romagnoli ed Emerson in difesa. A centrocampo spazio finalmente a Sandro Tonali con Bryan Cristante e Matteo Pessina, mentre in attacco confermato Mateo Retegui, affiancato da Matteo Politano e Wilfried Gnonto.