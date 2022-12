Inghilterra-Francia, le formazioni ufficiali: titolari Giroud e Theo Hernandez

Alle ore 20.00 andrà in scena l'ultimo quarto di finale del Mondiale in Qatar che vedrà sfidarsi l'Inghilterra contro la Francia. Chi vincerà questo match affronterà in semifinale il Marocco, nazionale che oggi pomeriggio ha eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Con il match che inizierà tra meno di un'ora, sono state rese note le formazioni ufficiali delle due nazionali. Un occhio di riguardo soprattutto ai francesi, con Deschamps che ha deciso di schierare ancora dal primo minuto i due rossoneri Theo Hernandez e Olivier Giroud. Ecco, di seguito, le scelte ufficiali dei due c.t.