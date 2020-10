Formazioni ufficiali Rio Ave-Milan: così in campo in Europa League

Formazioni ufficiali Rio Ave-Milan di Europa League

FORMAZIONI UFFICIALI RIO AVE-MILAN – Quasi tutto pronto, all’Estádio Municipal dos Arcos, a Vila do Conde, per la sfida Rio Ave-Milan, gara valida per il playoff di Europa League.

La vincente di questa sfida accederà ai gironi della competizione europea: sorteggio previsto per domani, ore 13:00, a Nyon (Svizzera).

Mário Silva e Stefano Pioli, tecnici delle due squadre, hanno da poco comunicato le formazioni ufficiali che scenderanno in campo per questo importante confronto da dentro o fuori, con inizio alle ore 21:00. Vediamole insieme!

RIO AVE (4-2-3-1): Kieszek; Ivo Pinto, Borevković, Santos, Nelson Monte; Tarantini, Filipe Augusto; Piazón, Diego Lopes; Mané; Moreira. A disposizione: Leo Vieira, Gelson Dala, Francisco Geraldes, Jambor, Pedro Amaral, Gabrielzinho, A. Pereira. Allenatore: Silva.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Gabbia, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Castillejo, Çalhanoglu, Saelemaekers; D. Maldini. A disposizione: Tătărușanu, Laxalt, Tonali, Krunić, Brahim Díaz, R. Leão, Colombo. Allenatore: Pioli.