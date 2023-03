Formazioni ufficiali Milan-Salernitana: Tonali in panchina, gioca Bennacer

ono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Salernitana . La partita della 26^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma alle ore 20:45 allo stadio 'San Siro'. Vediamo insieme, dunque, le scelte definitive dei due tecnici, Stefano Pioli e Paulo Sousa.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. A disposizione: Fiorillo, Sepe, Sambia, Bonazzoli, Botheim, Vilhena, Valencia, Crnigoj, Maggiore, Nicolussi Caviglia, Lovato, Piatek. Allenatore: Paulo Sousa.