Europei Femminili, formazioni ufficiali Italia-Islanda: Piemonte titolare

Sono ufficiali le formazioni di Italia-Islanda, gara valida per gli Europei Femminili. Le ragazze di Milena Bertolini sono chiamate a cancellare l'esordio shock contro la Francia e devono vincere per rimettersi in scia e sperare nella qualificazione. Cinque cambi per le azzurre, con Martina Piemonte che, dopo il gol all'esordio, giocherà titolare. In campo anche il capitano del Milan Valentina Bergamaschi. Queste le formazioni ufficiali.