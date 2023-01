Formazioni ufficiali Milan-Torino: difesa a tre? De Ketelaere davanti

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Torino , partita degli ottavi di finale della Coppa Italia 2022-2023 , in programma alle ore 21:00 a 'San Siro'. Vediamo insieme, dunque, le scelte definitive dei due tecnici, Stefano Pioli e Ivan Jurić .

TORINO (3-4-2-1): Milinković-Savić; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukić, S. Ricci, R. Rodríguez; Miranchuk, Vlašić; Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, Dembélé, Vojvoda, Zima, Adopo, Garbett, Gineitis, Linetty, Karamoh, Radonjić, Seck. Allenatore: Jurić. Ecco come e dove vedere Milan-Torino in tv o in diretta streaming >>>