Chelsea-Milan, le formazioni ufficiali: giocano Dest e Krunic

Ecco le formazioni ufficiali di Chelsea-Milan , partita della 3^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 in programma alle ore 21:00 a 'Stamford Bridge'. Vediamo insieme, dunque, le scelte definitive dei due tecnici, Graham Potter e Stefano Pioli .

MILAN (4-2-3-1): Tătărușanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Krunić, De Ketelaere, R. Leão; Giroud. A disposizione: Mirante, Jungdal, Coubiș, Gabbia, Gala, Pobega, Brahim Díaz, Origi, Rebić. Allenatore: Pioli. Ecco come e dove vedere Chelsea-Milan in tv o in diretta streaming >>>