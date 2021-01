Benevento-Milan, formazioni ufficiali: così in campo al Vigorito | Serie A News

Benevento-Milan, ecco gli schieramenti ufficiali

BENEVENTO-MILAN FORMAZIONI UFFICIALI – Quasi tutto pronto, allo stadio ‘Vigorito‘ di Benevento, per Benevento-Milan, gara della 15^ giornata della Serie A 2020-2021.

L’ultimo confronto tra Benevento e Milan, disputatosi il 3 dicembre 2017, è terminato 2-2. Diavolo due volte in vantaggio con Giacomo ‘Jack’ Bonaventura e Nikola Kalinić; doppia rimonta dei sanniti grazie a George Pușcaș ed Alberto Brignoli, portiere, in pieno recupero.

Il Milan, attualmente, è primo in classifica con 34 punti, frutto di 10 vittorie e 4 pareggi in 4 giornate ed è reduce dal successo interno, 3-2, contro la Lazio. Il Benevento di Filippo Inzaghi, invece, è decimo in classifica, con 18 punti, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. Nell’ultima gara, ha battuto fuori casa per 0-2 l’Udinese alla ‘Dacia Arena‘.

Filippo Inzaghi e Stefano Pioli, tecnici dei giallorossi e dei rossoneri, hanno da poco comunicato gli schieramenti con cui Benevento e Milan scenderanno in campo allo stadio ‘Vigorito‘ alle ore 18:00.

Benevento-Milan, formazioni ufficiali: vediamole insieme!

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ioniță; R. Insigne, Caprari; Lapadula. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Foulon, Pastina, Del Pinto, Basit, Tello, Dabo, R. Insigne, Di Serio, Moncini, Sau. Allenatore: F. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessié; Brahim Díaz, Çalhanoğlu, Rebić; R. Leão. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Conti, Kalulu, Duarte, Musacchio, Krunić, Frigerio, Castillejo, Hauge, D. Maldini, Colombo. Allenatore: Pioli.

