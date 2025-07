Amichevole Arsenal-Milan, le formazioni ufficiali: assente Maignan

Ecco le formazioni ufficiali di Arsenal-Milan, amichevole in programma alle 13:30 ora italiana al 'National Stadium' di Singapore

Prima partita dei rossoneri di Massimiliano Allegri nella tournée in Asia e in Australia, propedeutica alla stagione 2025-2026! Avversario, i 'Gunners' di Mikel Arteta. Ecco, dunque, le formazioni ufficiali di Arsenal-Milan, amichevole in programma alle 13:30 ora italiana al 'National Stadium' di Singapore.