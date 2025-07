Verso Arsenal-Milan: dove vedere la prima amichevole stagionale

L'undici titolare che scenderà in campo potrebbe essere molto simile a quello visto a Milanello contro la seconda squadra. Nel corso della partita, ovviamente, sono previste ampie turnazioni. Al centro del campo dovrebbe vedersi Samuele Ricci dal primo minuto, uno dei due nuovi innesti partiti per la tournée insieme alla squadra. L'altro è il secondo portiere, Pietro Terracciano. Luka Modric, invece, raggiungerà la squadra dopo le vacanze attorno al 4 agosto, così come Santiago Gimenez.