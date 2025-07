Alle ore 12:20 c'è Perth Glory-Milan in Australia, a Perth. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

Francesco De Benedittis 31 luglio 2025 (modifica il 31 luglio 2025 | 08:06)

A che ora gioca il Milan oggi? — Perth Glory-Milan, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Quest’oggi alle 12:20 (ora italiana), all’HBF Park di Perth, in Australia, andrà in scena la sfida tra Perth Glory e Milan, valida per la terza e ultima amichevole della tournée in Asia e Pacifico della squadra allenata da Massimiliano Allegri.