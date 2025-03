Nella giornata di mercoledì 2 aprile, alle ore 21:00, si giocherà Milan-Inter nella splendida cornice dello stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro e sarà Michael Fabbri l'arbitro designato per la direzione di gara. Non una partita qualsiasi visto che si tratta di un derby valido per la semifinale della Coppa Italia 2024-25. Come al solito si vanno a guardare i precedenti delle squadre con l'arbitro designato e Fabbri è stato spesso criticato, anche quando ha arbitrato il Milan in questa stagione.